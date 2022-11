Perché è fallito Senaldi chiarisce l' inganno del Superbonus

Leggi su iltempo

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il condirettore di Libero Pietro, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete4 venerdì 11 novembre, svela l'delspiega in diretta quali sono i problemi eè stata una misura fallimentare., @Pa #StaseraItalia: "Misura fallimentare, misura di cui ha beneficiato il ceto medio-alto" pic.twitter.com/fLWIZBjRBV — Stasera Italia (@StaseraItalia) November 11, 2022 "Ilè servito per far ripartire l'edilizia,giustamente è stato considerato che facendo ripartire l'edilizia ripartiva il Paese o comunque che l'Italia ripartiva. Era giusto filosoficamente ma sbagliato sulle misure. Non puoi dare il 110%non c'è il ...