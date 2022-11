Mafia | Mattarella a Palermo per ricordo Falcone e Borsellino

Il presidente della Repubblica Sergioparteciperà domani a Palermo alla "Giornata conclusiva dell'anno di commemorazione delle ...con l'esecuzione del Requiem per le vittime della. Alla ...... ucciso nel 1978 nella sua Cinisi per aver combattuto lae il suo rappresentante locale ... Come quelle ai danni di Piersanti, ucciso sotto gli occhi della sua famiglia in via Libertà il ...(ANSA) - PALERMO, 11 NOV - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parteciperà domani a Palermo alla ... al Teatro Massimo con l'esecuzione del Requiem per le vittime della mafia. Alla ...Sarà Maria Mattarella, figlia di Piersanti, il presidente della regione ucciso dalla mafia nel 1980 e nipote del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a vigilare sui fondi in arrivo in Sicil ...