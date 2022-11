Lega Pro | Ghirelli a Casini e Balata | «Tagliare le squadre non basta»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 11 novembre 2022) Francesco, Presidente dellaPro, si è rivolto asulla riforma dei campionati Il Presidente dellaPro, Francescoha inviato una missiva a Lorenzoe Marco, numeri uno della Serie A e Serie B. Il Presidente ha proposto un incontro per poter discutere sulla riforma campionati e sull’utilizzo dei giovani. «Caro Lorenzo, caro Mauro, incontriamoci. Vi propongo di farlo nella bellissima Città di Firenze. Ci siamo parlati in queste settimane, dobbiamo fare un passo decisivo in avanti. Fra pochi giorni si apriranno i campionati del mondo in Qatar e, per la seconda volta consecutiva, non scenderanno in campo gli azzurri. Il calcio italiano deve tornare ad essere competitivo, questo deve essere il ...