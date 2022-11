Eni | giudici appello Milano | no risarcimento a governo Nigeria

(Di venerdì 11 novembre 2022), 11 nov. (Adnkronos) - Per la corte d'diildellanon ha diritto ad alcundanni nel procedimento relativo alla concessione petrolifera Opl-45. Ihanno rigettato le richieste avanzate dal difensore Lucio Lucia, legale della Repubblica Federale della, che aveva chiesto di valutare i danni in separata sede e una provvisionale pari alla somma versata per i diritti di esplorazione del giacimento. Le motivazioni saranno rese note entro 90 giorni. Il processo d'doveva valutare solo le richieste civili dopo che lo scorso 19 luglio la procura generale aveva rinunciato all'. In primo grado tutti gli imputati erano stati assolti dall'accusa di ...

Di certo, non basta un tweet a ridare alle toghe la credibilità perduta dopo gli scandali, Storari - Davigo e Palamara, soprattutto viste le continue interferenze delle correnti rispetto ai ...della corte d'appello di Brescia hanno confermato l'assoluzione per il pm di Milano Paolo ...di segreto d'ufficio per aver consegnato i verbali secretati dell'ex avvocato esterno diPiero ...Milano, 11 nov. (Adnkronos) – Per la corte d’appello di Milano il governo della Nigeria non ha diritto ad alcun risarcimento danni nel procedimento relativo alla concessione petrolifera Opl-45. I giud ...I vertici del tribunale e della corte d'appello di Milano replicano all'organismo che aveva accusato i magistrati di assolvere troppo nei casi di corruzione internazionale: "In Italia vige il principi ...