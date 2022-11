Coronavirus | 1764 nuovi casi Sei i decessi

Toscana Notizie

Sono 1.764 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 295 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.469 con test rapido. Il numero dei contagiati sono 585984 (+566) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia. CASI ATTIVI 1790 (20 in reparto, 6 in terapia intensiva). Sei i decessi.