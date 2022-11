(Di venerdì 11 novembre 2022) Nonostante la ritirata delle truppe di Mosca da, ilnon intendedella, sancita dal referendum “pilotato” da Mosca a settembre. Laparte della Russia, «non ci sono e non ci possono essere cambiamenti»: lo ha dichiarato il portavoce del governo Dmitry Peskov, citato da Tass. Quando Sergei Shoigu, il ministro della Difesa della Russia, ha dato ordine all’esercito di ritirarsi dalla città di, occupata dallo scorso 1° marzo, in molti hanno parlato di «trionfo militare» da parte di Kiev. Ma oggi il ministro ucraino alla Difesa, Oleksii Reznikov, ha invitato alla prudenza: secondo quanto riportato da Ukrinform, ritiene che la Russia avrà bisogno almeno di una settimana per ritirare le ...

Open

Nonostante la ritirata delle truppe di Mosca da, ilnon intende rinunciare all'annessione della regione, sancita dal referendum 'pilotato' da Mosca a settembre. La regione rimarrà parte della Russia, "non ci sono e non ci possono ...... arriva poco dopo che il vice capo gabinetto delSergei Kiryenko aveva dato l'ordine di limitare la presenza del vice governatore diin televisione. "Ha lavorato senza una ... Cherson, il Cremlino non vuol rinunciare all'annessione: «La regione rimarrà territorio russo» Tuttavia la decisione di evacuare Cherson non può nascondere l’umiliazione di un fallimento cocente per il padrone unico del Cremlino. Il problema è che questa dinamica lo rende ancora più pericoloso.C’è un’ipotesi che circola in ambienti Nato sulla guerra in Ucraina che prevede il cessate-il-fuoco dopo la riconquista di Cherson. Nei giorni scorsi si è parlato di pressioni della Casa Bianca su Kie ...