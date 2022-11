Chainsaw Man | 5 motivi per cui è già un cult

Leggi su screenworld

(Di venerdì 11 novembre 2022) Nei primi giorni di Ottobre la nota piattaforma streaming Crunchyroll ha iniziato a distribuire l’ultimo gioiello realizzato dallo Studio Mappa:Man.Man è l’adattamento anime dell’omonimo manga realizzato dal giovanissimo Tatsuki Fujimoto e pubblicato sulla rivista Weekly Shonen Jump a partire dal 3 dicembre 2018 (la serializzazione è ancora in corso). La serie animata è stata affidata alla regia del duo Ry? Nakayama & Makoto Nakazono, animatori di un certo livello già impegnati, in vari ruoli, in altre serie di successo: da Darling in the Franxx a Jujutsu Kaisen. La trama di per sé rimescola una serie di stilemi noti ai battle shonen a tinte horror, al punto da presentare anche diverse similitudini con altri prodotti dello studio Mappa:Man sembra quasi il perfetto punto d’incontro tra lo stravagante ...