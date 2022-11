Caro bollette | “nel dl Aiuti quater non c’è un euro per i Comuni Rischio scuole al freddo Favori agli evasori e schiaffi ai sindaci”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 11 novembre 2022) “Sul decretonon c’è unper imassacrati dalenergia”. L’accusa al governo arriva da Matteo Ricci, sindaco Pd di Pesaro e responsabile enti locali dei dem. L’Associazione nazionale dei, nelle scorse settimane, aveva più volte sollecitato l’esecutivo a intervenire in maniera incisiva con i fondi destinati alle amministrazioni locali per fare fronte ai rincari di luce e gas. Così ora lo spettro di un to ai servizi, ad avviso di Ricci, è vicino: “Rischiamo di non avere i soldi per riscaldare le, e per l’illuminazione pubblica – scrive in un tweet – Però almeno potremo spicciarci 5milain contanti dal tabaccaio. Favoreai ...