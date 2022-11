Antonella Fiordelisi | ultimatum a Edoardo | cosa è accaduto al GF Vip

(Di venerdì 11 novembre 2022) Il post puntata del GF Vip è di fuoco: scatta l’diDonnamaria nella Casa Da quando Micol Incorvaia ha fatto il suo ingresso nella casa del GF Vip quei pochi equilibri resistenti traedDonnamaria sembrano essere saltati definitivamente per aria. Ieriè stata protagonista di un nuovo sfogo nei confronti dello speaker radiofonico, in una situazione ormai sempre più compromessa. E quantonelle ore immediatamente successive alla puntata di ieri sera del reality ha tutte le sfaccettature di unrivolto dalla showgirl campana al compagno di gioco, sempre più spalle al muro. La schermitrice ha imposto a Donnamaria di staccarsi ...

