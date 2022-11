adidas Y-3 e Palace si uniscono in una collezione che mette il calcio al centro di tutto

Collater.al Magazine

Gucci x: non solo abbigliamento in gioco di sovrapposizione Così come accaduto nell'incontro con, Gucci si appropria e fa suo il linguaggio digiocando con le sovrapposizioni: ......Gucci, tutto sulla co - lab più chiacchierata del momento › Prada lancia la prima linea gioielli e sceglie l'oro riciclato. Di cosa si tratta Dalle ballerine di Miu Miu alle... Palace x Y-3, i 20 anni di adidas e Yohji Yamamoto the collection blends the naughty irreverence of Palace and the rebellious spirit of Y-3 for an all-out collab based on archive pieces from Yohji Yamamoto’s spin-off adidas label. And it only gets ...Recoded” celebrations in subversive fashion – collaborating with Palace on a selection of apparel, accessories, and footwear. Apparel highlights include a reversible souvenir jacket, a reversible ...