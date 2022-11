Usa | eletto con l’80 per cento dei voti in Pennsylvania ma è morto

(Di giovedì 10 novembre 2022) Un parlamentare statale dellae’ statopur essendoda un mese. Tony DeLuca, un democratico, ha perso la battaglia contro il cancro il 9 ottobre, quando era troppo tardi per cambiare il suo nome sulla scheda. DeLuca, che aveva 85 anni e per 39 anni aveva servito nel parlamento statale, ha battuto con oltre% deiuna rivale del Partito Verde. Una elezione suppletiva verra’ indetta a giorni per individuare il suo successore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

