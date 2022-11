Uomini e Donne | Riccardo Guarnieri vuole abbandonare il trono | e dice a Ida | “L’unica donna che…”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 10 novembre 2022) Le anticipazioni della puntata del 10 novembre 2022 divedono al centro dell’attenzione ancora una volta Ida Platano, dama delover che è stata legata in passato amentre oggi prosegue la sua frequentazione con il cavaliere Alessandro. Cosa succederà nella puntata didel 10 novembre Secondo le anticipazioni, nella puntata didel 10 novembre verrà dato nuovamente spazio a un’altra dama molto conosciuta delover, la torinese Gemma Galgani. Laè ormai abituata a condividere le proprie esperienze amorose nello studio di Maria De Filippi e anche in tale occasione ci saranno delle novità per quanto riguarda le sue ...