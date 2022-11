NextGen Finals 2022 oggi | orari partite 10 novembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) Ultima giornata della prima fase a gironi nel Gruppo Verde e nel Gruppo Rosso delle Next Gen ATPdi tennis: a Milano, giovedì 10, la sessione pomeridiana partirà dalle ore 14.00 sul Campo Centrale, mentre la sessione serale si giocherà comunque non prima delle ore 19.30. Sarà possibile seguire i match in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (fino alle 17.00), SuperTennisTV (dalle 19.30), mentre la direttaverrà assicurata da SkyGo, Now, TennisTV e SuperTennix. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale dei tre incontri con gli italiani.NEXT GEN ATPGiovedì 10– Campo CentraleDalle 14:00 (9) Matteo Arnaldi VS (5) Jiri Lehecka Non prima delle 15.00 (4) ...