Migranti | Renzi | ' serve riflessione vera | sicurezza e legalità non demagogia e crudeltà'

(Di giovedì 10 novembre 2022) Roma, 10 nov. (Adnkronos) - "Il Governo Meloni deve capire che la campagna elettorale è finita. Stare per una settimana sui media a dire 'La pacchia è finita, non possono scendere tutti', lasciando a bordo delle navi alcune decine dicon i fari delle Tv puntati addosso mentre tutti i giorni migliaia dientrano in Italia da altre parti era una pura speculazione mediatica. Alla fine, ovviamente, sono scesi tutti. Lo show inutile e crudele è finito, le trasmissioni possono occuparsi di altro, ivengono fatti scendere. A mio giudizio questo è populismo, non politica. Mi piacerebbe unasull'immigrazione. E anche sull'emigrazione, specie di tanti giovani del sud". Lo scrive Matteonella Enews. "Mi piacerebbe una discussione -aggiunge- su come ...

Tutti contro il Pd: Calenda, Conte esono ancora in campagna elettorale". Lo scrive il ... Un debutto a base di selezione anticostituzionale dei, tentativi di compressione della libera ...Nonostante il segno negativo, possono sorridere anche Carlo Calenda e Matteovisto che il ... nonostante il grande attivismo di Matteo Salvini soprattutto sul tema deie della sicurezza; ...i migranti vengono fatti scendere. A mio giudizio questo è populismo, non politica. Mi piacerebbe una riflessione vera sull'immigrazione. E anche sull'emigrazione, specie di tanti giovani del sud". Lo ...Caro direttore, come prima, peggio di prima. Per M5S e Terzo polo la nuova legislatura è iniziata come era finita la precedente. Tutti contro il Pd: Calenda, Conte e Renzi sono ancora in campagna elet ...