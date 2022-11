Blogo Sport

Hoalid Regragui, commissario tecnico del, ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali in Qatar Hoalid Regragui, ct del, ha diramato la lista dei convocati in vista del Mondiale in Qatar. Portieri: Tagnaouti (Wydad AC), Bounou (Siviglia), El Kajoui (Al - Wehda). Difensori: Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern Monaco),...Costa Fascinosa sarà impegnata in una crociera di 10 giorni a Lisbona, una di 11 giorni in... classe 99 proveniente dalla Sampdoria, sono statioggi pomeriggio. Informazioni ... Marocco: ufficializzati i convocati per i Mondiali in Qatar Hoalid Regragui, commissario tecnico del Marocco, ha diramato la lista dei convocati per i Mondiali in Qatar Hoalid Regragui, ct del Marocco, ha diramato ...