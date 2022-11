Irene Pivetti | la nuova vita oggi | “Vivo così e non mi lamento”

(Di giovedì 10 novembre 2022)per l’ex deputata della Camera. Ad annunciare tutto è stata la diretta interessata, che ha voluto parlare di sé in un’interessante intervista al settimanale Gente. Qui ha raccontato quanto riesce a guadagnare al mese e soprattutto cosa fa. Dichiarazioni a dir poco sorprendenti, che hanno colto alla sprovvista numerose persone. Ma dobbiamo ormai dimenticarci la vecchiae iniziare a conoscere questafigura. Da parte sua sono arrivate anche delle parole che hanno rattristato non poco. Parlando di, la suaè stata ufficializzata dopo quelle brutte notizie di un paio di anni fa. Nell’aprile 2020 infatti la Guardia di Finanza – sulla base ...

, 59 anni, racconta la sua seconda vita in un'intervista sul prossimo numero di Gente , in edicola domani, venerdì 11 novembre.A parlare è, la più giovane presidente della Camera della Repubblica (tra il 1994 e il 1996) deputata della Lega Nord, ha seduto il Parlamento per tre legislature, poi conduttrice ...“Da metà ottobre coordino il ristorante Smack, una mensa sociale del centro sociale di Via Tazzoli a Monza. E abito nel dormitorio adiacente: è più comodo perché non ho l’auto. E poi non potrei permet ...Un'impietosa parabola discendente quella dell'ex parlamentare forzista Irene Pivetti, che lei stessa ha raccontato con un certo rammarico ...