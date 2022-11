Gas | Descalzi | “Tetto prezzo non basta | bisogna investire in infrastrutture”

(Di giovedì 10 novembre 2022) (Adnkronos) – Imporre unaldel gas in Europa non sarà sufficiente a moderare i rincari: è fondamentaleinper importare gas naturale liquefatto, e anche per esportarlo dai Paesi produttori. A dirlo è l’amministratore delegato dell’Eni Claudio, a margine di un incontro organizzato dalla European House Ambrosetti a Bruxelles. “Le condizioni per ridurre i prezzi dell’energia – afferma– non sono solo quelle di avere un price cap. Perché noi lo abbiamo avuto e stiamo sostituendo, chi può, il gas russo. Ma visto che parliamo di 150-170 miliardi di metri cubi all’anno, le condizioni sono diversificare le fonti di approvvigionamento, quello che stanno tutti un po’ facendo, con il Qatar, gli Usa, il Nordafrica o l’Africa subsahariana, ...

ha indicato che 'il mercato dele' complicato perche' si fonda su accordi fra imprese a parte il modello russo, che prevede uno stato che vendee dall'altra parte societa' private' ...'Dobbiamo investire nele nei rigassificatori e costruire, in alcuni casi, nuovi liquefattori', ha dichiarato. 'In Europa dobbiamo capire qual è il ruolo del, se non ci fosse nel ...(Adnkronos) – Imporre un tetto al prezzo del gas in Europa non sarà sufficiente a moderare i rincari: è fondamentale investire in infrastrutture per importare gas naturale liquefatto, e anche per espo ...Eni e Leonardo Spa hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo di iniziative congiunte nell'ambito della sostenibilità e dell'innovazione, con l'obiettivo di favorire il processo ...