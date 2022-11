(Di giovedì 10 novembre 2022)vigilia del ventunesimo e penultimo appuntamento stagionale del Mondiale F1 2022, il GP del Brasile, che si svolgerà a San Paolo nel fine settimana, il monegasco, pilota della Ferrari, ha parlatostampa. Di seguito le sue dichiarazioni, raccolte dal sito ufficiale della F1. Sui problemi accusati nell’ultima gara: “Sento che forse il Messico è stato un caso unico nel modo in cui abbiamo lottato, un po’ con le prestazioni del propulsore ed un po’ con l’equilibrio. E la combinazione dei due fattori ci ha fatto faticare parecchio, ma sono fiducioso che qui andrà meglio“. L’altitudine uno dei possibili fattori: “Voglio dire, il Messico è una pista molto particolare, in condizioni molto particolari, ad altissima quota, quindi non credo che ci saranno gli stessi problemi qui. Spero che non avremo ...

E sulle F1 - 75 di Carlos Sainz esarà presente un bel tributo con la scritta "Ciao Furia" . In conferenza stampa , ne ha parlato lo stesso Sainz : "La morte di Forghieri è un ...In tre Gran Premi disputati finora in Brasilenon è ancora mai riuscito a salire sul podio. Il monegasco della Ferrari giunse quinto nella gara della scorsa stagione, mentre nel 2019 fu costretto al ritiro dal famigerato contatto ... F1, Charles Leclerc: "Possiamo giocarcela alla pari con la Red Bull, almeno in qualifica. E se piovesse..." E sulle F1-75 di Carlos Sainz e Charles Leclerc sarà presente un bel tributo con la scritta “Ciao Furia”. In conferenza stampa, ne ha parlato lo stesso Sainz: “La morte di Forghieri è un dispiacere ...Charles Leclerc tira le somme della sua stagione quando ormai mancano 2 gare al termine del Mondiale 2022 di Formula 1. Gli errori ci sono stati, ma le cose positive fanno propendere il monegasco per ...