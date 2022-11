Biden | ' Midterm | una bella giornata per la democrazia' Si ricandida per il 2024

Elezionisi gioca il Congresso. Repubblicani in vantaggio Tra i temi sul tavolo dell'incontro tra i due anche la guerra in Ucraina. 'In un contesto nel quale noi sappiamo che la pace ......da parte dei repubblicani alle elezioni di. Difficile però attendersi una vera e propria rivoluzione nella relazione tra presidente e Congresso. Già nei primi due anni del suo mandato,...Le elezioni di midterm sono state molto positive per Joe Biden. Ma questo potrebbe non bastare a spazzare via i dubbi di molti democratici su una sua candidatura nel 2024 a causa della sua età avanzat ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...