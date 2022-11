Basket femminile | EuroCup | Venezia passeggia con il Keltern e fa tre su tre

Leggi su oasport

(Di giovedì 10 novembre 2022) È terminata da poco la sfida valida per la terza giornata dell’Women 2022-2023 che ha vistoospitare le tedesche del, in uno scontro tra le venete ancora imbattute e le tedesche a quota zero successi. Ecco come è andata. UMANA REYER– RUTRONIK STARS87-53 (24-8, 27-17, 17-13, 19-15) Parte subito fortissimo la Reyer, che nel primo quarto domina sul parquet di casa. Avvio da 7-0 in meno di un minuto, con subito 5 punti di Madera, poi +10 dopo poco più di 3 minuti di gioco eche non trova opzioni valide in attacco. Continua a colpire, che va a +18 in sei minuti di gioco, tocca il +20 con Matilde Villa a 2’26” dalla fine del primo quarto e solo nel finale le tedesche limitano parzialmente i ...