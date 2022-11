Banca Ifis | utile 9 mesi +32% | Furstenberg Fassio presidente

(Di giovedì 10 novembre 2022)chiude i 9con unnetto di pertinenza del gruppo pari a 105,5 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto agli 80,2 milioni di euro del pari periodo del 2021. L'istituto ...

chiude i 9 mesi con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a 105,5 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto agli 80,2 milioni di euro del pari periodo del 2021. L'istituto ...chiude primi nove mesi dell'anno con un utile netto di pertinenza del Gruppo è pari a 105,5 milioni di euro, in crescita del 32 % rispetto agli 80,2 milioni di euro dei primi nove mesi del ...Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Ernesto Fürstenberg Fassio presidente di Banca Ifis e designato Sebastien Egon Fürstenberg presidente onorario dello stesso Istituto, ai sensi dell’art. 10- ...(ANSA) - MILANO, 10 NOV - Banca Ifis chiude i 9 mesi con un utile netto di pertinenza del gruppo pari a 105,5 milioni di euro, in crescita del 32% rispetto agli 80,2 milioni di euro del pari periodo ...