Atalanta | Lookman che impatto | è lui il bomber a sorpresa della Dea

(Di giovedì 10 novembre 2022) I bergamaschi, prima dei due passi falsi con Napoli e Lecce, stavano letteralmente volando in classifica, come mai avevano fatto nel corsopropria storia in serie A. La Dea, infatti, mai era riuscita nell’impresa di totalizzare ben 27 punti dopo le prime 12 giornate di campionato. Le prestazioni del nuovo acquisito Ademolasono state, indubbiamente, uno dei fattori principalipartenza roboante dell’e i primi passi a Bergamoapproda a Bergamo il 4 agosto 2022, quandoe Lipsia raggiungono l’accordo in merito al trasferimento a titolo definitivo per la somma di 15 milioni di euro (bonus compresi). Il classe ’97 di nazionalità inglese, aveva trascorso la precedente stagione vestendo la ...

: Sportiello 5.5; Okoli 5, Djimsiti 5.5, Ruggeri 5.5; Soppy 5.5 (1 st Maehle 6), De Roon 5.5 (1 st Koopmeiners 5.5), Pasalic 5 (25 st5.5), Zortea 5.5 (35 st Boga s.v.); Éderson 5.5, ...Deve migliorare ma vale anche per: è giovane e crescerà ancora. L'lo ha inserito nell'ambiente ...Tmw Il ct della Nigeria in esclusiva. Il futuro di Osimhen, il boom di Lookman e... Okoli 'A giugno, la prossima estate, credo che il Napoli chiederà diversi milioni per Victor Osimhen... E credo che ...Il nigeriano nel contro-turnover domenicale torna nell’attacco a due con Zapata od Hojlund. Dietro, in fascia e in mezzo le alternative Ademola Lookman all’Atalanta è necessario come l’aria o l’acqua ...