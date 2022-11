ANNULLATE ALTRE GARE DI COPPA DEL MONDO DI SCI | salta anche Lech

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 10 novembre 2022)-Zurs avrebbe dovuto ospitare ledi GS parallelo didelsabato 12 novembre (gara femminile) e domenica 13 novembre (gara maschile). Si tratta del terzo fine settimana consecutivo in cui ledidelsono state interessate, con la gara di GS femminile cancellata a Soelden e ledi discesa libera da Zermatt a Cervinia sia per gli uomini che per le donne.le discese didelda Zermatt a Cervinia La Federazione Internazionale di Sci, FIS, ha deciso che leparallele per uomini e donne non possono essere disputate. Nei giorni scorsi è nevicato, ma non abbastanza e, visto il caldo previsto per questa settimana, gli ...