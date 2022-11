Sudtirol-Bari | Ventura sulla sfida | “Masiello? Farebbe bene a non presentarsi”

(Di mercoledì 9 novembre 2022)sarà lain programma sabato prossimo, e Gian Piero, ex allenatore del club pugliese, ha commentato a Tutto.com il ritorno, da avversario, di Andrea, ai tempi del tecnico ale protagonista di diversi illeciti sportivi relativi al calcioscommesse. “Se avesse un po’ di buon gusto, secondo me, non dovrebbe venire. Ricordo pessimo? Altroché pessimo. E’ un argomento che mi ha coinvolto anche direttamente, obiettivamente anche difficile da trattare. Tuttavia ritengo che sarebbe un bel gesto, se non si presentasse”. SportFace.

