Sean Penn regala il suo Oscar a Zelensky | «Me lo restituirai solo dopo aver vinto la guerra» – Il video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Durante una visita a Kiev, l’attore e regista statunitensehato uno dei duericevuti in carriera come migliore attore al presidente ucraino Volodymyr. In uncondiviso sul canale Telegram dal leader ucraino, si vede un breve scambio di battute tra i due. «Questo è per te – dice l’attore americano mentre porge la statuetta – Èuna cosa sciocca e simbolica, ma se so che è qui mi sentirò meglio e più forte per la battaglia».ha poi aggiunto: «Quando vincerai, me lo riporterai a Malibu, perché mi sento meglio a sapere che c’è un pezzo di me qui».ha accettato di buon grado il regalo, definendolo «un grande onore», e ha promesso all’attore americano che gli restituirà ...

Durante una visita a Kiev , l'attore e regista statunitenseha regalato uno dei due Oscar ricevuti in carriera come migliore attore al presidente ucraino Volodymyr Zelensky . In un video condiviso sul canale Telegram dal leader ucraino, si vede un ...incontra Zelensky a Kiev e gli consegna il suo Oscar: "Resterà qui fino alla vittoria" Per quanto riguarda la situazione sul terreno, il banco di prova per un eventuale dialogo sarà la ...L’attore e registra americano Sean Penn è in visita in Ucraina ed è la terza volta dall’inizio della guerra. Ad annunciarlo è il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che su Telegram pubblica anche ...(LaPresse) L’attore e regista americano Sean Penn è in visita in Ucraina per la terza volta durante la guerra e ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky, donandogli la statuetta di uno dei suoi ...