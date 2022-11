Sean Penn | il regalo inaspettato a Zelensky | ' Il mio Oscar è tuo | me lo restituirai dopo la vittoria'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La guerra in Ucraina continua senza sosta. E tanti vip a livello internazionale continuano a dimostrare il loro supporto a un Paese invaso, da quasi un anno, dall'esercito russo su ordine di Vladimir ...

E, tra questi, uno dei più attivi è sicuramente, alla sua terza visita in Ucraina dall'inizio dello scontro. L'attore Hollywoodiano ha incontrato di nuovo Volodomyr Zelensky e, questa ...è tornato in Ucraina : l'attore due volte premio Oscar negli scorsi mesi ha visitato più volte il Paese e si trovava lì quando è iniziata l'invasione russa del 24 febbraio 2022. ...La guerra in Ucraina continua senza sosta. E tanti vip a livello internazionale continuano a dimostrare il loro supporto a un Paese invaso, da quasi un anno, dall'esercito russo su ordine ...Sean Penn, la star si presenta dal presidente dell'Ucraina Zelensky con uno dei suoi premi Oscar: sarà suo fino alla vittoria contro la Russia ...