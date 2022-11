(Di mercoledì 9 novembre 2022) L’8 novembre 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un video lungo 44 secondi, che mostra il funzionamento di unacon l’ago retrattile, che viene riempita di un liquido nero e avvicinata a una mano nell’atto di fingere un’inoculazione. L’ago non penetra attraverso la pelle e scompare all’interno della, mentre il liquido nero non risulta più visibile. Il filmato è commentato da una voce narrante in lingua italiana, che descrive l’oggetto come la «con cui ie il parlamento si». Si tratta di un video presentato senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. Il contenuto originale è disponibile su ...

Facta

Sei una giovane sommelier under 30, cosa bevi e cosa bevono i tuoi coetanei, anche iappassionati Difficile rispondere adomanda! Prediligo il mondo del vino senza alcuna barriera: dal ...Per lo stesso motivoè chiaro comeproduzione a episodi si potrebbe collegare con Indiana Jones 5 , il nuovo capitolo cinematografico del franchise che debutterà nel giugno 2023 e a sua ... Fuori Contesto - Questa non è la finta siringa con cui si vaccinano «i governanti» Il ponte sullo Stretto non è solo una «priorità per governo e Regioni», come ha detto Matteo Salvini dopo l'incontro con i governatori di Scilla e Cariddi, Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Per la d ...'Noi non portiamo rancore, lo voglio dire a tutto il mondo del Pd che in questi giorni si sta sbracciando chiedendoci un atto di generosità: la nostra generosità non esiste se significa scarsa chiarez ...