Pioppo Futsal | tre punti portati a casa | adesso la testa è al prossimo match contro il Sant’Isidoro Bagheria

Leggi su filodirettomonreale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Reduce dalla vittoriosa trasferta di Cefalù ilpensa già alla quarta giornata di campionato, che vedrà impegnata la rosa gialloverdeil. Gli uomini di Mosca si trovano a punteggio pieno dopo il turno di riposo grazie alle due vittorie in trasferta e per loro sabato sarà la prima partita tra le mura amiche. La squadra bagherese è una delle due rose del campionato di serie D, insieme alla VE.CO C5 Palermo, che disputa il campionato da fuori classifica. “Daremo il massimo come per tutte le partite di campionato, schiererò quella che è la squadra migliore – così ha dichiarato mister Mosca -. Dobbiamo però fare attenzione ai cartellini, evitando quindi fenomeni di nervosismo come quelli di Cefalù, senza cadere nelle provocazioni dell’avversario e concentrarci di ...