Pattinaggio di figura | MK John Wilson Trophy 2022 | Guignard-Fabbri in Inghilterra con tre obiettivi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Salire di colpi, vincere e staccare il pass per le Finali di Torino. Saranno verosimilmente questi tre glidei danzatori Charléne-Marco, pilastri della Nazionale italiana didiimpegnati questo fine settimana all’MK, quarta tappa del circuito ISU Grand Prix-2023 in scena a Sheffield (Regno Unito) da venerdì 11 a domenica 13 novembre. Gli azzurri, reduci dalla vittoria al Grand Prix De France, si presenteranno infatti sul ghiaccio britannico da primi nella classe e partendo dunque con i favori del pronostico, un fattore che però non consentirà loro distrazioni. Gli allievi di Barbara Fusar Poli infatti dovranno essere bravi ad aumentare i giri ...

