Napoli-Empoli | prestazione ottima di Lozano | le pagelle

Osimhen che si avventa sul pallone lasciato lì da Marin, il calciatore dell'che arriva in ritardo e tocca l'attaccante nigeriano sul tendine d'Achille, Pairetto a due ...il 'difensore di' ...Madrid 3 - 2 CALCIO - SERIE B 20:30 Reggina - Genoa 2 - 1 CALCIO - SERIE A 18:302 - 0 18:30 Spezia - Udinese 1 - 1 20:45 Cremonese - Milan 0 - 0 CALCIO - LA LIGA 19:00 Elche - Girona ...Mentre mezza Italia rosica il Napoli va avanti nel suo cammino e batte anche l’Empoli facendo un filotto di dieci vittorie consecutive in Serie A proprio nella notte in cui il ...Insomma questo Napoli sta realizzando qualcosa di straordinario ... Una sorta di regola della capolista che martedì sera contro l’Empoli è stata confermata. Con una squadra che ha perso un po’ di ...