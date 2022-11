Midterm Usa | John Fetterman dall’ictus al Senato | l’ex sindaco consegna al partito di Biden una vittoria cruciale

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La sua campagna elettorale ha commosso, scaldato i cuori dei dem della Pennsylvania e oltre, specie dopo l’ictus che lo ha colpito durante le primarie e dal quale si sta ancora riprendendo. Nella notte delle elezioni disi gode laperché hato aldiun risultatoin uno swing state decisivo per le elezioni del 2024, strappando ai repubblicani – esattamente a Patrick Tooney, che non ha corso per la rielezione – il seggio ale battendo così Mehmet Oz (fermo al 47,5%), ricco chirurgo cardiaco diventato una celebrità televisiva a livello nazionale. Alto due metri, 53 anni,compare in pubblico sempre in short e felpa. Laureato ad Harvard ma ...

