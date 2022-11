LOL 3 | CAST STELLARE PER LA NUOVA STAGIONE DELLO SHOW DI PRIME VIDEO TUTTI I NOMI

Leggi su bubinoblog

(Di mercoledì 9 novembre 2022) La terzadi Lol, il cult comedydi, ha lasciatoa bocca aperta. Un parterre di stelle della comicità pronte a far ridere il pubblico. Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi: sono idei dieci protagonisti della terzadi LOL: Chi ride è fuori, il comedyOriginal dei record prodotto in Italia. LOL 3: IL MECCANISMOI concorrenti si sfideranno a rimanere seri per sei ore consecutive provando, contemporaneamente, a far ridere i loro avversari, per aggiudicarsi un premio finale di 100.000 euro a favore di un ente benefico scelto da chi ...