Gazidis | «Lascio un Milan pronto per nuovi traguardi»

Ricordate che Origi fu ufficializzato solo negli ultimi giorni di giugno Si disse che il suo acquisto era in attesa di autorizzazione da parte di, ma non mi sembra che fosse così. L'affare ...È per questo motivo che i cambiamenti più importanti sono previsti nel cda, con la probabile conferma di Scaroni presidente e la sostituzione di(a novembre scade il suo contratto e sembra in ... Gazidis: “Lascio dopo quattro anni. Il Milan mi ha salvato la vita” Il presidente: "Dopo il risanamento, ora con RedBird si apre una nuova fase di crescita. Con Emirates rinnovo a breve. Superlega accantonata per noi. Gazidis, grazie per il lavoro svolto" ...I conti, i rinnovi, le strategie di crescita: il CEO nel giorno dell'assemblea degli azionisti del Milan per l'approvazione del bilancio della stagione ...