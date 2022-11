Fuga Napoli | è +8 | da 22 anni è scudetto assicurato | l’ultima volta nel 2000

Leggi su sportface

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Con la vittoria per 2-0 sull’Empoli ilsale a 38 punti a +8 sul Milan, che stasera ha pareggiato 0-0 con la Cremonese in trasferta. Ruolino di marcia quasi intatto per la squadra di Spalletti, imbattuta in campionato con una striscia di 9 vittorie consecutive che comprende anche i big match vinti contro Roma, Atalanta e Lazio fuori casa. Solo due pareggi per il, con Fiorentina e Lecce nel turno infrasettimanale di fine agosto. 38 gol fatti in 14 giornate con soli 10 gol subiti, Osimhen capocannoniere con 8 gol nonostante l’infortunio e la scommessa vinta Kvaratskhelia come sostituto di Insigne. I numeri delsono da, i dati sono a favore del club partenopeo: negli ultimi 22chi è a +8 sulla seconda posizione vince sempre il campionato. Fa eccezione la stagione ...