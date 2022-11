Elezioni Usa | Repubblicani in vantaggio alla Camera | ma non è onda rossa Testa a testa al Senato

Sono ancora in corso i conteggi per ledi Midterm negli Stati Uniti ma le prime ... I mediahanno assegnato al governatore uscente dem Tony Evers la vittoria sul manager Tim Michels (......di Tokyo chiude in lieve ribasso una seduta caratterizzata dalla prudenza degli investitori in attesa dei risultati delledi Midterm negli Stati Uniti e dei dati macro sull'inflazionein ...Elezioni di midterm negli Usa, Nancy Pelosi viene rieletta in California ma in barba al risultato potrebbe scegliere di diventare ambasciatrice a Roma ...Domani inflazione Usa, focus su trimestrali (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 9 nov - Borse europee verso un avvio in calo in un quadro complessivamente poco movimentato per i mercati finanziar ...