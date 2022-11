Basket | Givova Scafati Attilio Caja nuovo allenatore

... che si è sempre distinto per le sue qualità tecniche e per le grandi capacità di gestione delle prestazioni di ogni singolo atleta: tutte doti che metterà al servizio dellaScafati alla ...Dopo l'ultima sconfitta, in casa contro Varese, la società ha rescisso il contratto con Rossi e ha affidato la panchina all'esperto allenatore ex Reggio ...Rescisso il contratto della squadra campana con Alessandro Rossi dopo la sconfitta casalinga contro l'OJM. A sostituirlo sarà il tecnico pavese, per cinque stagioni alla guida dei biancorossi che ritr ...La Givova Scafati rende noto di aver messo sotto contratto per la stagione in corso coach Attilio Caja, che sarà il nuovo capo allenatore della prima squadra militante nel campionato ...