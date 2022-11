Auto rubate e smontate | 84 colpi in un anno | fissata l’udienza preliminare

CasertaNews

... dopo essersi introdotti nell'abitacolo di un'in sosta all'interno di un cortile privato, una ... i poliziotti hanno potuto rintracciare poco lontano i due giovani, ancora in sella alle bici...Quest'ultime erano statenella Bergamasca a giugno. La denuncia e la conta (salata) delle ...(2.046 per l'esattezza) per la circolazione con targa non propria (che comporta il fermo dell'... Cricca delle auto rubate: 25 rischiano il processo. C'è anche l'assessore Allarme furti nel comune di Sapri. Nello specifico, in via del Procaccia, nei pressi della stazione ferroviaria, nella notte tra lunedì e martedì, presumibilmente una banda di ladri, ha rubato una Fia ...era il più bel posto del III Municipio - dice con rabbia mista a delusione il consigliere municipale Fabrizio Bevilacqua - un posto bellissimo prima che diventasse una discarica a cielo aperto di auto ...