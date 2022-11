Salvini | Ponte sullo Stretto di Messina priorità del governo Meloni

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilè una "pere regioni". È quanto emerso - affermano fonti vicine al vicepremier Matteo- dall'incontro tra il vicepremier e ministro Matteoe i presidenti di Calabria e Sicilia Roberto Occhiuto e Renato Schifani. Stamane è stato fatto il punto della situazione per riannodare i fili della questione, anche in relazione a tutte le opere commissariate nelle due regioni su cui c’è stato un approfondimento tecnico.è determinato a sbloccarle. Ilè considerato un’opera prioritaria per ile per le regioni. A incontro concluso, fonti vicine al ministro fanno sapere che sulla ...

Registrazione video di "Le immagini in hd di Matteoe dei governatori Roberto Occhiuto e Renato Schifani davanti al plastico delsullo Stretto presente al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti", registrato a Roma martedì 8 ...Leggi ancheStretto,: "Sarà opera più avveniristica e green della storia"sullo Stretto, Sgarbi: "Non si farà, è un miraggio"Il Ponte sullo Stretto è un’opera prioritaria sia per il governo nazionale che per le Regioni coinvolte, la sua realizzazione avrà ricadute positive per tutta Europa e servirà per incentivare il migli ...Il focus sulle infrastrutture oggi al ministero. Salvini si impegna a sbloccare le opere commissariate. Nuovo incontro istituzionale con Rfi ROMA Il Ponte sullo Stretto «è un’opera prioritaria sia per ...