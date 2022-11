Rfi | gara da 1 | 7 miliardi per la Palermo - Catania - Messina

(Di martedì 8 novembre 2022) Ancora una maxi -ferroviaria in Sicilia. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs Italiane) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea laper la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xirbi - Lercara, parte integrante del nuovo collegamento ...

Laha un valore di circa 1,7 miliardi di euro, di cui 470 milioni finanziati con i fondi del ... 'Al termine dei lavori - informa- lungo tutto l'asse Palermo - Catania sara' possibile andare ...Lariferiscono in una nota ha un valore di circa 1,7 miliardi di euro, di cui 470 milioni finanziati con i fondi del Pnrr. Gli interventi consistono nella realizzazione di 47 chilometri di nuovo ...Da Palermo a Catania in meno di due ore. La nuova gara indetta da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane), pubblicata in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, riguarda la progettazione esecut ...Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea la gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori del lotto funzionale Caltanissetta Xi ...