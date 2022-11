Repubblica – Bilanci Juve | bocciatura Cosob | “Valori gonfiati del 2500%” | le accuse a Cherubini e Paratici

(Di martedì 8 novembre 2022) Ultime notizie sull’indagine suidella, secondo quanto scrivedi alcuni calciatorifino al. Lasi è sempre detta totalmente estranea a qualsiasi frode o violazione delle regole, ma più si va avanti e più emergono dettagli non del tutto rassicuranti per la società bianconera. La vicenda deidellasi infittisce ed oggiriporta ulteriori informazioni che sono al vaglio dei pm e che possono mettere ancora più in difficoltà i dirigenti della: le ultime notizie Ecco quanto scrive: “Non poteva immaginare,, che quegli appunti — ...

La procura dellaha infatti inserito in quelle che saranno le sue richieste di testimoni ... In aula si parlerà molto didelle squadre e di come queste passino al vaglio degli ...Lo scritto, racconta oggi, è stato ritrovato dalla Guardia di Finanza durante le ... La Consob e i2020 e 2021 Intanto anche la Consob accende un faro sui2020 e 2021 . E ...Il parlamento sta discutendo la nuova legge di programmazione militare 2022-2025. L'esercito è impegnato a respingere l'offensiva dell'M23 ...In aula molto ruoterà sui bilanci delle squadre di calcio e sui loro obblighi di iscrizione, in particolare lo sbarramento del controllo contabile della Covisoc: temi tornati d’attualità anche di ...