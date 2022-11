Recensione Bayonetta 3 | quando lo stile si fa eleganza!

(Di martedì 8 novembre 2022) Scopriamo insieme, in questa più che dettagliata, quali sono i punti di forza e di debolezza di3, il nuovo capitolo del franchise di PlatinumGames che vede tornare sul campo la Strega più amata di sempreormai tutto sembrava perduto, Nintendo ha preso sotto la sua ala il brand die una PlatinumGames che aveva tutte le intenzioni di crearne un terzo, definitivo, capitolo. Figlia di quel filone che Devil May Cry ha saputo cavalcare a suon di botte, la strega più formosa del mondo videoludico è tornata con una nuova iterazione ricca di azione, colpi all’arma bianca e invocazioni demoniache, questa volta in formato ibrido su una Nintendo Switch che per farlo girare, in alcuni frangenti, sembrava prendere il volo. Lo scorso 28 ottobre3 è finalmente ...

Scopriamo insieme, in questa recensione, i punti di forza e di debolezza di Bayonetta 3, il nuovo capitolo del franchise di PlatinumGames.
Scopriamo se i due maggiori pilastri dello stylish action condividono molto più del loro genere d'appartenenza.