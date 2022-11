Pnrr | Fedriga | bene governo | con cabina regia territori coinvolti

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Il presidente Giorgia Meloni ci ha detto con chiarezza che ladisi riunirà in modo costante per supportare e monitorare la gestione del. Questo vuol dire tornare a coinvolgere i, una mancanza del passato -delConte II- poi migliorata con Draghi. Ma se riusciamo a rafforzare questo aspetto, sarà positivo per centrare gli obiettivi del. Noisiamo stati pocofinora, un gap da superare: è fine anche nostro raggiungere gli obiettivi del" . Lo ha detto lasciando Palazzo Chigi il presidente della Conferenza delle Regioni e presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano. Quanto alla messa a terra delle opere, "è stato ...

