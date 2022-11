Nuove Stelle Michelin | all' eoliano Davide Guidara il premio Giovane Chef 2023

Assegnate le: tutti i premiati. Rivivi la cerimonia in streaming. Cannavacciuolo prende la terza ...In Italia tra le19verdi spiccano Dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pesaro Urbino), particolarmente impegnato nel packaging ecosostenibile, e Osteria del Viandante a Rubiera (Reggio ...Quando si parla di cose ‘serie’ come le armi, la guerra, quella tra Ucraina e Russia, e il relativo coinvolgimento dell’Italia, in quanto membro della Nato come della Ue, nella fornitura di armamenti ...Presentata nel pomeriggio di martedì 8 novembre la nuova Guida Michelin Italia 2023: un appuntamento che è ormai atteso non solo da ristoratori e addetti ai lavori, ma anche da milioni di appassionati ...