Le bollette di luce e gas sono stratosferiche | ma con questa AI potrai risparmiare tantissimo

(Di martedì 8 novembre 2022) Il risparmio energetico non sta avendo più lo stesso effetto di prima? Forse è arrivato il momento di adottare un nuovo metodo per evitare di consumare una quantità spropositata di energia: ecco l’algoritmo di cui abbiamo sempre avuto bisogno. Non rimarremo delusi dalle aspettative dinuova società – Computermagazine.itVedrai e la sua AI dedicata al risparmio energetico Oramai le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale e sul machine learning, adottate dalle aziende nei processi decisionali e produttivi, aumentano sempre di più. Un esempio viene propriamente dalla startup italiana Vedrai, che ha deciso di portare avanti uno sviluppo unico nel suo genere analizzando i dati del mercato e migliaia di altre variabili fornendo indicatori che consentano al management di “compiere scelte più consapevoli in ogni dipartimento aziendale“. E quale ...

Il Sole 24 ORE

