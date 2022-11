Emanuela Orlandi 39 anni dopo | tra pedofilia e denaro sporco?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 8 novembre 2022) “Vatican girl” riporta in auge il caso. La testimonianza tardiva dell’amica conferma le molestie alla vittima da parte di un prelato del Vaticano, ma il movente sarebbe quello del. A confermarlo sono il giornalista Andrea Purgatori e l’avvocata Laura Sgrò “Per capire che fine abbia fattobisognerebbe indagare anche sullatra le mura del Vaticano”, ma al centro ci sono i soldi: “potrebbe essere una storia in due tempi”, vediamo come. Il caso: centra il Vaticano, ma al centro ci sono i soldi Photocredit: larepubblica.itIl casocontinua a far parlare di sé.la serie tv “Vatican girl” l’attenzione del pubblico è ...