Dalla Spagna | Juve in corsa per Jorginho | concorrenza al Barça

Il Fatto Quotidiano

La Juventus sta provando ad uscire dalle sabbie mobili di una classifica complicata, ma non si placano le voci sul futuro della panchina per il prossimo anno.la suggestione Luis Enrique: ecco come giocherebbe la squadra attuale col ct iberico I tifosi della Juventus non possono essere chiaramente soddisfatti per la stagione messa in piedi dai ...Dopo le operazioni in Sud America e, con le acquisizioni di X3 Media e Business Publications Spain , Digital360 prosegue il suo ... che varia dal settore manifatturiero alla GDO,moda alle ... Spagna, Bbc: “Anche le autorità spagnole responsabili della tragedia dei migranti al valico di…