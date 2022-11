Catania | sbarcano tutti i migranti della Geo Barents e di Humanity 1 L’Ocean Viking va in Francia | Meloni | “Cittadini ci hanno chiesto di difendere i confini”

...in mare) e per i migranti (definiti carico residuale) a bordo delle due navi ancorate a. ...TUTTI PERCHÉ TUTTI SONO VULNERABILI. Dopo la valutazione effettuata dalle autorità sanitarie ...Il braccio di ferro è proseguito per tutta la giornata, invece, a, con la Geo Barents e la Humanity One. La svolta quando ispettori del ministero della Salute sono nuovamente saliti a bordo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Dopo settimane di attesa in mare e la selezione a cui sono stati sottoposti i naufraghi salvati dalla Geo Barents di Medici Senza Frontiere e dalla Humanity 1 di Sos Humanity l'annuncio per procedere ...