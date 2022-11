Cabina di regia del governo per il Pnrr Prossime tranche | 19 mld a dicembre e 16 nel 2023

Oggi si è riunita ladidel Pnrr alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente ha sottolineato la centralità del ruolo e delle funzioni delladi, quale luogo ...- A Palazzo Chigi è durata un 'ora la riunione delladisul Pnrr per definire la road map sul piano dopo il via libera di Bruxelles alla seconda tranche da 21 miliardi. Giorgia Meloni: 'Ogni euro va speso bene e deve essere utile per ...Giorgia Meloni:"Ogni euro va speso bene e deve essere utile per sostenere la crescita economica". Obiettivo: le prossime tranche da 19 mld entro dicembre e da 16 mld nel 2023 condizionate al rispetto ...Giorgia Meloni bacchetta Mario Draghi sul Pnrr. E spinge per chiudere la partita sulle spese in fretta. "In termini di spesa - spiega il premier ...