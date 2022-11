Calciomercato.com

Commenta per primo Senza troppi rischi laieri sera in Conference League si è conquistato l'accesso agli playoff contro le retrocesse dalla Conference, raggiungendo di fatto uno degli obiettivi minimi di inizio stagione. Anche ...UN SUPER TERRACCIANO EVIDENZIA I LIMITI - Mai come ieri pomeriggio ladeve rendere i meriti a Pietro Terracciano : contro i liguri il portiere campano ha eretto una vera e propria muraglia ... Violamania. La Fiorentina centra la quarta vittoria consecutiva grazie ai suoi senatori: finalmente continuità Qualche settimana fa la dirigenza della Fiorentina aveva deciso di non partecipare alle consuete conferenze stampa della vigilia, sottolineando come la squadra percepisse un clima piuttosto teso attor ...Qualche settimana fa la dirigenza della Fiorentina aveva deciso di non partecipare alle consuete conferenze stampa della vigilia, sottolineando come la squadra percepisse un clima piuttosto teso attor ...