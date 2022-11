Reggina-Genoa LIVE alle 20 | 30 | le formazioni ufficiali | è sfida tra Menez e Coda

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Buonasera a tutti i lettori e lettrici rossoblù di Pianetagenoa1893.net e benvenuti a, posticipo del lunedì sera della dodicesima giornata del torneo di Serie B. Fischio d'inizio alle ore 20:30, arbitra Maresca. Clicca qui per accedere al nostro live match.Tutto pronto per il Monday Night del Granillo. Il fischio d'inizio diè fissato alle ore 20:30. Di seguito le scelte dei due tecnici:(4 - 3 - 3): Ravaglia; Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Giraudo; Fabbian, Majer, Hernani; Canotto, Ménez, Rivas. ...In porta c’è Semper. Blessin manda in campo Cyzborra dal primo minuto, Sabelli torna a destra. Nella Reggina tridente composta da Canotto, Menez e Rivas ...Le formazioni ufficiali di Reggina-Genoa, posticipo che chiuderà la 12a giornata di Serie B, in campo alle 20.30 al 'Granillo': REGGINA (4-3-3): Ravaglia;.